شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة : مبادرة الكشف المبكر عن الأورام تستهدف تقليل الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تهدف إلي اكتشاف المرض في مراحله المبكرة لتقليل نسبة الوفيات

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عام بالاستبيان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية

واضافت : المبادرة تضم أورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم



ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

وأكد الحرض على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.