شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس تستقبل العزاء فى البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إيبارشية أبو قرقاص وملوى ودير مواس للأقباط الكاثوليك عن موعد استقبال التعازي في انتقال قداسة البابا فرنسيس.

وأعلنت الإيبارشية أنها تستقبل العزاء اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل بمقر المطرانية من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء، طالبين من الله أن يحفظ قلوب أحبائه.

واستقبلت أمس الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عزاء قداسة البابا فرنسيس، بحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من المطارنة والآباء، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أن البابا فرنسيس كان تلميذًا ومعلمًا حقيقيًا للمسيح، جسد الإنجيل فى أعماله ومواقفه، مضيفًا: "كان مكرسًا، شجاعًا، بسيطًا، وقويًا يستمد طاقته من المسيح، لم يتوقف عن الدعوة للحوار بين الأديان والثقافات، فى وقت تتزايد فيه الحاجة لبناء الجسور والدعوة إلى السلام".

وأوضح الأنبا إبراهيم إسحق، خلال كلمته بمراسم عزاء البابا فرنسيس بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، أن البابا فرنسيس لطالما نادى بالسلام، وكانت مواقفه انعكاسًا حقيقيًا للإنجيل، فقد كان راهبًا يسوعيًا عاش الدعوة ببساطة، وكان بابا للكل، دون استثناء.