شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات إيبارشية باريس بعيد القيامة المجيد بحضور السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

صلى نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي (مقر المطرانية).

وحضر أثناء القداس لتقديم التهنئة السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والسفير تامر وفيق قنصل مصر العام بفرنسا، والأدميرال چورچ نصير رئيس البعثة العسكرية للملحق العسكري المصرى بباريس و بعض أعضاء البعثة

و قدم التهنئة آن ماري جوردانو فورت، نائب عمدة دراڤي والمستشار الإقليمي لإسون، والسيدة أنيت شيفيو.

وحضر للتهنئة أيضًا وفد من المسؤولين بمكتب وزير الدفاع الفرنسي، والعديد من أعضاء الجمعيات الوطنية للجالية المصرية بباريس.

وعرضت الرسالة البابوية التي بعث بها قداسة البابا تواضروس الثاني لأبنائه بالمهجر. وقرئت كذلك تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأقباط المهجر.