شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تطلق المنتدى الأول لسلاسل الإمداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المنتدى الأول لسلاسل الإمداد تحت شعار "إمداد المستقبل"، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة نحو بناء منظومة صحية مستدامة تعتمد على سلاسل إمداد ذكية ومؤمّنة، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية "مصر 2030".

شارك في المنتدى الدكتور هشام بدر، والدكتور عمرو جاد، نائبا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، نيابةً عن الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة، والدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابةً عن الأستاذ الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب ممثلي الهيئات الصحية وقطاعات الصحة المختلفة، ونخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال سلاسل الإمداد والرعاية الصحية.

كما شارك من قيادات هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى مستشاري الهيئة، ورؤساء ومديري الإدارات المركزية والعامة، ورؤساء الأقاليم ومديري الفروع، وممثلي إدارة الإمداد برئاسة الهيئة وما يماثلها في الفروع بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة نفذت سلسلة من العمليات المحكمة لإدارة سلاسل الإمداد بقيمة 4,4 مليار جنيه في الأدوية، و3,5 مليار جنيه في المستلزمات الطبية، إلى جانب تحقيق وفر مالي بلغ 489 مليون جنيه، نتيجة ترشيد الاستخدام وتطبيق نظم ذكية لإدارة المخزون الطبي، فضلًا عن إعادة تدوير أدوية بقيمة 230 مليون جنيه، ومستلزمات طبية بقيمة 317 مليون جنيه.

وأكد السبكي على أن سلاسل الإمداد في الرعاية الصحية لم تعد مجرد عمليات لوجستية، بل باتت أحد ركائز الجودة والمأمونية، لافتًا إلى التعاون الوثيق مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية لتكامل قواعد البيانات في الإمداد، وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن الجهود بالتوازي مع اهتمام الدولة بملف الدواء والتعاون مع الشركاء الدوليين، أسفرت عن تجاوز صادرات الدواء المصري لحاجز المليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بل وقد يتحقق هذا الهدف قبل ذلك في ظل الإرادة السياسية القوية وتكاتف الجهود وتحقيق الاستقرار.

وأضاف: "نجحنا في هيئة الرعاية الصحية في إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد المؤسسية (ERP) لنواصل النجاحات بشكل أكبر، ونتيجة الجهود والتنسيق المستمر تمكّنا من التغلب على التحديات، ولدينا الآن مؤشر وفرة يتجاوز 98.6% من الأدوية داخل منشآت الهيئة بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل".

وثمّن الدكتور السبكي الجهود الوطنية لهيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية، مشيدًا بقياداتهما الحالية والسابقة، مؤكدًا أنه يتم استكمال النجاحات الحالية بالبناء على النجاحات السابقة، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية هي الأقل تأثرًا بالنواقص وقوائم الانتظار. كما أشاد بفرق الإمداد بهيئة الرعاية الصحية وفروعها والمنشآت التابعة لها، وكذلك بدور التحول الرقمي وشركاء النجاح من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن منظومة الإمداد بالهيئة قائمة على العلم والتكنولوجيا.

وأكد في ختام كلمته أن "المستقبل آمن"، وأن المؤسسات الصحية تعمل بتكامل وتعاون مما يسهم في استعادة ثقة المواطن في النظام الصحي الحكومي، وتحقيق رعاية صحية تليق بمكانة مصر والمصريين، مؤكدًا على أهمية توثيق قصص النجاح.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، خلال كلمته بالمنتدى نيابةً عن الدكتور هشام ستيت، أن هيئة الرعاية الصحية شريك رئيسي في النجاح، وأن التعاون بين الهيئتين يشمل توطين صناعة الأجهزة الطبية والتحول الرقمي الشامل، بما يعزز من استمرارية النجاحات، ويحقق أهداف الاستدامة في القطاع الصحي.

وفي كلمته، أوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء في مصر شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز 300 مليار جنيه، يشكل القطاع الحكومي منها نحو 94 مليار جنيه، مقارنة بـ69 مليارًا فقط في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس قوة القطاع الدوائي المصري وقدرته على تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.

وأضاف أن هناك تعاون مثمر بين هيئتي الرعاية الصحية والدواء المصرية لدعم الصناعة الوطنية، ولافتًا إلى أن مصر تُصدر أدوية لأكثر من 147 دولة، وأن قدرتها على ذلك يُعد دليلًا على كفاءة وريادة الصناعة الدوائية المصرية.

فيما أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن هيئة الرعاية الصحية أثبتت نجاحها المستمر منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن لديها رغبة حقيقية في تطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين. وأضاف أن القطاع الصحي أثبت صموده خلال الأزمات، وأن حسن إدارة سلاسل الإمداد كان عاملًا حاسمًا، متمنيًا استمرار نجاح الهيئة كجزء من جهود الدولة لتحقيق حياة أفضل لكل المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال كلمته بالمنتدى، أن توفير الأدوية واللقاحات بشكل مستدام وفعّال لا يُعد فقط ضرورة صحية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية وضمان ألا يُحرم أي مواطن من حقه في العلاج، بغض النظر عن ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، من خلال مبادرة إقليمية، تعمل على تعزيز الوصول العادل إلى المنتجات الطبية، وذلك بدعم الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد، وإرساء نظم رقابية فعّالة.

وأضاف، أن مصر تُعد من الدول الرائدة في تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في ربط التقدم الصحي بالتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن التقدم الذي تحققه مصر في مسار التغطية الصحية الشاملة هو هدف جوهري تحرص منظمة الصحة العالمية على دعمه بقوة.

وأكد الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الإمداد، أن الإمداد الطبي يمثل ركيزة أساسية لتقديم الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت سبّاقة في بناء منظومة إمداد متكاملة تعتمد على مرجعيات دولية وإصدار دليل تشغيلي موحد. كما وجّه الشكر والتقدير للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، على دورهم الكبير ومتابعتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود لتطوير منظومة الإمداد الطبي.

وفي لفتة تقديرية، قام الدكتور أحمد السبكي بإهداء درع تكريم للدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد، تقديرًا لجهوده البارزة في تطوير المنظومة، والمساهمة الفاعلة في نجاح المنتدى الأول لسلاسل الإمداد.

وخلال المنتدى، قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أيضًا بتكريم عدد من الشخصيات البارزة والجهات الرائدة التي قدمت إسهامات كبيرة في تعزيز وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية. جاء في مقدمتهم الأستاذ الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث تسلم التكريم نيابةً عنه الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة. كما تم تكريم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتسلم التكريم نيابةً عنه الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى تكريم الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية.

كما شمل التكريم عددًا من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهم: د. محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، د. أحمد سعيد، مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي، د. داليا زكريا، مدير وحدة الدعم اللوجيستي بمكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

ومن الهيئة المصرية للشراء الموحد، تم تكريم د. أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، د. محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للإمداد، والعميد م. تامر عبدالمنعم، مدير إدارة شراء الأجهزة الطبية، والعقيد م. محمد إبراهيم عامر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، د. أماني فرج، مدير الإدارة العامة للإمداد الطبي، د. ماريانا سمير، مدير عام المخازن.

أما من هيئة الدواء المصرية، فقد شمل التكريم كلًا من د. رانيا أحمد، مدير عام السماح بتداول المستلزمات الطبية، د. أميرة حسني، مدير عام الإدارة العامة للاستيراد والإفراج الطبي الجمركي، د. شيماء حمدي، مدير وحدة عينات الشكاوى وبرنامج ما بعد التسويق.

كما حرص الدكتور أحمد السبكي على تكريم عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية والعاملين بها، ومنهم أ. معتز مختار، رئيس وحدة الإنتاج المرئي والمسموع، د. ندى أحمد، مشرف تنسيق ومتابعة شئون الإمداد، د. نهى محمود، مشرف ملف الأدوية، د. أسماء سيد، مشرف ملف المستلزمات الطبية، د. مصطفى وفيق، مشرف ملف المستديم وغير الطبي، د. عبد الرحمن أشرف، المشرف على تشغيل المحافظات المنضمة حديثًا بإدارة الإمداد، أ. ربيع عبدالمنصف، أمين مخزن رئاسة الهيئة، بالإضافة إلى د. مارينا مراد، مدير إمداد فرع الأقصر، د. رحاب المسلمى، مسئول ملف المستلزمات الطبية بفرع بورسعيد، م.محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بتكريم عدد من قيادات الهيئة نظير جهودهم المتميزة في مجالاتهم، ومنهم د. مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، د. نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، د. أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المتعاملين، د. مي المليجي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، د. مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، د. حاتم رمضان، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الفندقية، د. هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، أ. أيمن عثمان، مدير إدارة المخازن، أ. خالد سيد، مدير إدارة حسابات المرضى، أ. خالد الأنصاري، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، أ. شادي صابر، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب، د. محمد أبوالمجد، المشرف العام على الفعاليات والهوية البصرية، العقيد سعيد الهمشري، المشرف على الشئون الإدارية والمقرات، د. مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، د. وليد حسين، مدير تشغيل مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، بالإضافة لـ د.هند عاشور، مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

كما شملت التكريمات مديري الإمداد بفروع الهيئة، وهم: د. ممدوح جاد الرب (فرع الإسماعيلية)، د. شيرين محمود (فرع بورسعيد)، د. سها أبو زيد (فرع جنوب سيناء)، د. أحمد سلمان (فرع السويس)، د. عبدالرحمن محمد (فرع أسوان)، د. آية مصطفى، مسئولة متابعة إدارة المخازن والشؤون الإدارية.

وشمل التكريم مسئولي الأدوية بالفروع: د. رشا محمد (فرعا بورسعيد وأسوان)، د. دينا حسن (فرع بورسعيد)، د. يسرا حسن (فرع الإسماعيلية)، د. هلبيس رفعت (فرع الأقصر). كما تم تكريم مسئولي المستلزمات الطبية بالفروع: د. محمد سامي (فرعا الأقصر والسويس)، د. منى جبر (فرع الأقصر)، د. سيد إبراهيم (فرع جنوب سيناء).

وتكريم مسئولي المخازن بالفروع، وهم: د. ولاء إبراهيم (فرع بورسعيد)، د. محمد عادل (فرع الإسماعيلية)، د. هويدا المتولي (فرع جنوب سيناء)، د. أحمد فتحي، مسئول متابعة إمداد فرع الإسماعيلية، د. داليا ناجي، مدير إمداد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية، كما تم تكريم أ. ولاء فاروق، مسئولة حسابات وتكاليف الشئون الإدارية، أ. محمد سعيد، مسئول لوجيستيات المأموريات.

وفي سياق فعاليات المنتدى، قدّمت الدكتورة موريز أتوكي، الرئيس التنفيذي لتحالف الأعمال الإفريقي من أجل الصحة، عبر تقنية الزووم كلمة مهمة لاستعراض احدى التجارب الدولية حول المرونة في سلسلة الإمداد الصحية، آليات التكيف مع التغيرات المتسارعة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظل التحديات

وتحدّث الدكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لشركة أكسايت واستشاري السياسات الصحية واقتصاديات الصحة، عن الاستدامة الاقتصادية لسلاسل الإمداد الصحية، مستعرضًا الحلول الاستراتيجية لتوفير تمويل مستدام، بما يعزز قدرة النظام الصحي على التكيف والنمو.

وتناول المنتدى جلسة نقاشية تحت عنوان "سلسلة الإمداد المرتكزة على المريض"، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تصميم سلاسل الإمداد لتستجيب لاحتياجات المرضى، وتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال توفير الخدمة والدواء والمستلزمات في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

كما استعرضت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالهيئة، المبادرات الصحية التوعوية لمرضى السكري، ودور سلسلة الإمداد في تمكين المرضى من إدارة حالاتهم بشكل فعّال، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم الصحية.

وشهد المنتدى أيضًا جلسة نقاشية بعنوان "تحديات تنفيذ التحول الرقمي في سلاسل الإمداد"، تم خلالها مناقشة أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصحية في تطبيق التحول الرقمي، واستعراض حلول مبتكرة لتجاوز هذه التحديات وبناء أنظمة رقمية أكثر كفاءة ومرونة.

كما شهد المنتدى عرض مجموعة من العروض التقديمية حول تجارب الهيئات الصحية و التي تتناول نماذج ناجحة في إدارة سلاسل الإمداد، وتُسلط الضوء على التحديات العالمية، والتحول الرقمي، والاستدامة، إلى جانب عرض تقديمي واخر وثائقي مميز وثّق رحلة الهيئة العامة للرعاية الصحية في بناء سلسلة إمداد صحية متكاملة وفعالة.