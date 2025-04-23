شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ امتحان شهر أبريل لصفوف النقل وتحذر من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المدارس تقييمات شهر ابريل لصفوف النقل حيث يتم عقد امتحان الشهر فى المدارس أثناء اليوم الدراسى، بما يعادل حصة لو فترة دراسية لكل مادة حسب جداول الامتحانات الخاصة بامتحان شهر أبريل، كما حذرت المدارس الطلاب من الغياب عن هذه التقييمات، حيث أن درجات الاختبار تضاف إلى أعمال السنة ومجموع الطالب الكلى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وتستمر تقييمات الطلاب بصفوف النقل فى امتحان شهر أبريل حتى نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتوزيع درجات التقييمات للطلاب فإن امتحان الشهر مخصص لها درجات تدخل ضمن أعمال السنة للطلاب حيث أن امتحان الشهر للصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس مخصص له 5 درجات بأعمال سنة، كما أشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي لطلاب للصفين الأول والثانى الإعدادى تكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة أو نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي : امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 % واختبار شهري : 15 % واختبار شهري ثاني : 15 % والسلوك والمواظبة : 10% وكراس الواجب : 10% والاختبارات الأسبوعية : 20%.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد تضمن اختبارين شهريين، وتم تقد امتحان سهر مارس الماضى خلال الأسابيع الماضية، كما يستهدف اختبار شهر أبريل أجزاء المقرر التي يتم تدريسها بنسبة 15%،حيث يعقد الاختبار الثانى فى أبريل المقبل.