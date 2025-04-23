شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى: نقترب من 1.7 مليون عضو.. ونستهدف تصدير عمالة فنية مؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ومساعد أمين الصندوق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، عن اعتزازه الكبير بمشاركة عدد من الشخصيات النقابية العربية والدولية في افتتاح مقر النقابة الجديد بمدينة نصر، على رأسهم الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي بامبيس كريستاس، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال كلمته فى الاحتفالية، أعلن الدوكار أن النقابة العامة للنقل البري تضم في عضويتها حاليًا نحو مليون و200 ألف عامل، مؤكدًا أن النقابة تستهدف ضم ما يقرب من نصف مليون عضو جديد بنهاية العام الجاري 2025، ليصل إجمالي العضوية إلى ما يتجاوز 1.7 مليون عضو، وهو ما يعكس ثقة العاملين في النقابة وخدماتها.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن النقابة العامة تمتلك 10 مستشفيات منتشرة في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مصايف متميزة في جمصة والعجمي، تقدم خدماتها للأعضاء وأسرهم، في إطار خطط النقابة لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لعمال النقل البري.

كما ألقى الدوكار الضوء على أحد أبرز الكيانات التعليمية التابعة للنقابة، وهي أكاديمية المطرية الصناعية الحديثة، التي تمثل نموذجًا فريدًا في التعليم الفني الصناعي، والتي حققت مؤخرًا فوزًا بكأس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وهو ما يعكس المستوى المتطور للأكاديمية على مستوى التدريب والمهارات.

وأوضح أن الأكاديمية، الواقعة في منطقة المطرية، تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال نفس عام التقديم، بشرط ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عامًا في أول سبتمبر، وأن يجتاز اختبارات القبول في الإملاء واللياقة البدنية والمهنية، وتُمنح الأولوية للحاصلين على أعلى مجموع.

وأضاف أن الدراسة في الأكاديمية بنظام الحضور اليومي، وتشمل عدة تخصصات منها: الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، لحام المعادن، برادة وخراطة، الألوميتال، الآلات المكتبية، نظم المعلومات، تكنولوجيا الاتصالات.

وأكد الدوكار أن شهادة الأكاديمية تعادل دبلوم المدارس الصناعية، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى من خلال هذا الكيان إلى تأهيل خريجين بمواصفات مهنية متطورة تلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وقال: "بدأنا بالفعل في استقبال طلبيات من عدة دول عربية وأجنبية لاستقدام خريجي الأكاديمية، وجاري العمل على فتح آفاق جديدة لـ تصدير العمالة الفنية المصرية المدربة."

واختتم الدوكار كلمته بالتأكيد على أن النقابة ماضية في خطتها لتوسيع مظلة الخدمات النقابية والتعليمية والطبية والاجتماعية لأعضائها، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز من دور التنظيم النقابي في دعم العمالة المصرية.