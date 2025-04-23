شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل صناعى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أصحاب المحال الصناعية، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل صناعي، من خلال المركز التكنولوجي، والذي يتيح عشرات الخدمات في مجالات (التنظيم، والمباني، والمرافق، والتراخيص).

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على الخدمة وشروط التقديم عليها.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

3- أصل الترخيص.

4- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

5- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

6- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).

7- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

8- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

9- إيصال سداد الرسوم.