شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 23 درجة.

قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.