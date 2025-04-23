شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لا نقص فى المستحضرات الطبية ونرصد السوق لحظيًا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الدواء المصرية دعمها الكامل لجهود الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى السوق المحلية، مشيرة إلى توافر مختلف المستحضرات الطبية، مع المتابعة الدورية لتأمين وضمان وجود العلاج بالكميات التى تلبى احتياجات السوق الدوائى المصري.

وقال الدكتور ياسين رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك متابعة مستمرة للمستحضرات الدوائية الاستراتيجية من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، إلى جانب بدائلها ومثائلها، وذلك لمنع أى تحديات محتملة فى توافرها، والعمل على تذليل العقبات التى قد تعيق استمرارية توفر المخزون الاستراتيجى منها.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع بشكل منتظم خطط الإنتاج الخاصة بالشركات، بما يضمن تلبية احتياجات السوق، والتأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المحددة. كما تقوم الهيئة بمتابعة لحظية، مع إخطار شركات الأدوية بأهمية الحفاظ على مخزون استراتيجى كافٍ من الأدوية الهامة.

وأضاف: "تعتمد الهيئة على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصرى، باستخدام البيانات المحدثة باستمرار، بما يتيح إحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية، ويساعد فى التنبؤ بأى تحديات مستقبلية قد تواجه المخزون الدوائى الاستراتيجي".