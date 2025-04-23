شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي والان مع تفاصيل الخبر

بحضور قادة وكالات الفضاء العربية استضافت وكالة الفضاء المصرية، اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025".

و استقبل الدكتور شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، و رؤساء ومدراء وكالات الفضاء العربية المشاركين في الاجتماع ممثلي للوكالة السعودية لفضاء ، وممثل وكالة الإمارات للفضاء، وممثل للوكالة الفضائية الجزائرية، وممثل للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرين.

وكان من بين الحضور رئيس فريق برنامج الفضاء الوطني ومدير عام السياسات والحوكمة للاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، والمدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بلبنان، -

ورئيس اللجنة الوطنية للفضاء بتونس،

ومدير المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بالمملكة المغربية،

و ممثلة برنامج الفضاء الكويتي

و ألقى الدكتور شريف صدقي كلمة افتتاحية رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية لتطوير القطاع الفضائي العربي.

وأعقب ذلك كلمة الدكتور ناصر الحمادي ممثل الأمانة العامة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، الذي استعرض جدول الأعمال، وتلا ذلك تقديم عروض من الدول المشاركة لاستعراض أبرز المستجدات الوطنية في قطاع الفضاء.



وتم عرض مستجدات فرق العمل التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، واستعراض خارطة الطريق لعام 2025، قبل أن تختتم أعمال الاجتماع بمناقشة واعتماد عدد من التوصيات الهامة لتعزيز مسيرة التعاون العربي الفضائي.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام الدول العربية بالعمل المشترك نحو مستقبل فضائي مزدهر يخدم التنمية المستدامة ويعزز مكانة المنطقة في مجال الفضاء العالمي.