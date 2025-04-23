شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عمر: لدينا فى القاهرة الإخبارية 19 مراسل خارجى رقم ليس بكبير ولكنه غير قليل والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن لدينا فى القاهرة الإخبارية على سبيل المثال 19 مراسل خارجى وهذا رقم ليس بكبير ولكنه فى نفس الوقت ليس قليل.

وأكد رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حواره فى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "اون"، على أنه يمكنه أن يقدم عملا أخباري ناجحا بـ 19 مراسل فقط، لدينا زميلنا عمرو المنيرى وهو مراسل مخضرم كان فى بروكسل وأرسلناه إلى لوكسمبورج، وبالأمس أرسلناه إلى الفاتيكان لتغطية وفاة البابا فرانسيس، ولذلك من الممكن بمراسل واحد أن أقدم خدمة إخبارية كويسة، وإذا كان لدى أحد بالسودان ممكن أن أستخدمه لتغطية فى تغطية الشأن الإفريقي، وإذا كان لدى أحد فى تونس استطيع أن استثمره فى الجزائر والمغرب.

وأضح الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه بإعادة توظيف هذه الإمكانيات يمكن لهذه القنوات أن تقدم إعلام أفضل وتغطية أفضل.