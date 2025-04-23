شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عمر: مصر تملك السمعة والمكانة لبناء علامة إعلامية قوية والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نسعى إلى تقديم إعلام يليق بقيمة هذه المهنة، ويؤمن بدوره في رفع وعي المواطنين، وهناك دولًا تسعى لبناء علامة تجارية إعلامية وتدفع الأموال من أجل هذا، بينما مصر تملك بالفعل التاريخ والمكانة والسمعة التي تؤهلها لذلك.

وأضاف رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حواره فى برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة اون، أتمنى أن أقدم تجربة ناجحة فى قنوات مصر الإخبارية، وأسهم ليس فقط فى تقديم إعلام يليق بمصر العظيمة، والصحفيين والإعلاميين المصريين، ولكن أيضا يليق بأهمية هذه المهنة ونبلها.

وأوضح الكاتب الصحفي سمير عمر، أن التحدي ليس في توفر الإمكانيات، بل في كيفية توظيفها بالشكل الأمثل، ونحن نستطيع أن نحقق إعلامًا أفضل في ظل الإمكانيات المتاحة، ولكن ما ينقصنا هو الخبرة وخلق بيئة عمل أكثر دعمًا وتمكينًا.

وأشار الكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن من المهم تحقيق التوازن بين سرعة نقل الخبر ودقته، وهذه المعادلة هي التحدي الحقيقي الذي يواجه الإعلام في العصر الحالي.