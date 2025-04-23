شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 23 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:50

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:58 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:42

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:40

وقت صلاة الظهر 11:41

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:33 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:30



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