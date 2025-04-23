شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 23 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:50
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:42
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:40
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:33 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:30
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