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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 23 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:47  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء  7:50


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 3:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:42
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:47  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:40
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة  العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:33 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:54  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:30


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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