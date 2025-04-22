شكرا لقرائتكم خبر عن مستشاران من قضايا الدولة يجتازان برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" والان مع تفاصيل الخبر

اجتاز كل من المستشار عصام موريس فرج، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات، والمستشارة مريم مجدي، برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" بنجاح، وهو البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" والمعهد القومي للاتصالات* التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإدماج التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.



ويُعد برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" من المبادرات المتخصصة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر في مختلف القطاعات لاستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية واستراتيجيات التنمية المستدامة.



ويؤكد اجتياز المستشارين لهذا البرنامج التزام هيئة قضايا الدولة بتبني أحدث الممارسات التكنولوجية، وتطوير قدرات أعضائها بما يعزز دور الهيئة في خدمة العدالة ودعم منظومة التقاضي الرقمي.



