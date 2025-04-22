شكرا لقرائتكم خبر عن "فريق العمال" فى ختام مؤتمر العمل العربى: توحيد الموقف العربى نصرة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس فريق العمال بـ مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ51، على أهمية تعزيز التنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية لمواجهة التحديات التنموية، والتحول نحو اقتصاد عربى أكثر تنوعًا واستدامة.

وأشاد الفريق العمالى، بالنجاح الذى حققه المؤتمر هذا العام، سواء من حيث أعمال اللجان الفنية أو من خلال ما تضمنه تقرير المدير العام للمنظمة، والذى جاء بعنوان: "التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية"، معتبرًا أنه يشكل قاعدة انطلاق جديدة نحو توافق عربى مشترك فى دعم التحول الاقتصادي.

كما نوّه إلى أهمية مناقشة السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتحقيق الاندماج الاقتصادى، إضافة إلى طرح العناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجى للتنمية المستدامة، معتبرًا أن هذه الموضوعات تعبّر عن أولويات حقيقية لأسواق العمل فى الدول العربية.

وشدّد فريق العمال على دعمه المستمر للمنظمة العربية للعمل فى جهودها التنسيقية، وخصوصًا على هامش مؤتمر العمل الدولى، بما يعزز وحدة الموقف العربى فى مواجهة القضايا الإقليمية والدولية.



وفى موقف واضح، عبّر رئيس الفريق الفريق عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى، مدينًا العدوان المستمر على غزة، ومحاولات التهجير القسرى، وداعيًا إلى موقف عربى موحد لدعم صمود العمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لفقدان وظائفهم وتدمير بيئة عملهم جراء القصف والحصار.



واختتم رئيس الفريق كلمته بالتأكيد على أن العمل هو رأس المال الحقيقى للشعوب العربية، مشيرًا إلى أهمية تكريم رواد العمل العربى من مختلف أطراف الإنتاج خلال المؤتمر، بوصفهم رموزًا للمثابرة والعطاء فى مسيرة التنمية.