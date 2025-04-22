شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء من 45 إلى 50 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.

وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى ام سى، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: "التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".



وأشار خالد قاسم، إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعين وتضع التقييم ويتم فى فترة من 45 يوم إلى 50 يوما كل الإجراءات فى حدود شهر ونصف لكل المواطنين اصحاب الاوراق الثبوتية كاملة مكملة.