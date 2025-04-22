شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقبها عقد مؤتمر صحفي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التى تمت الموافقة عليها من السيد رئيس الجمهورية، وفى ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفى بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.