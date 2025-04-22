شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الكلام يجب أن يرافقه العمل حتى يكون له تأثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن "الكلام" لابد أن يرافقه العمل، حتى يكون له تأثير.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل تخرج الأئمة بالدورة التدريبية الثانية لوزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية: " والواحد وهو صغير وقبل مني كانوا بيسمعوا في المنابر كتير، لكن يا ترى التأثير دا بيمتد قد إيه؟".

وأضاف الرئيس: "ما لم يكن هناك عمل يرافق الكلام اللي بيتقال، أنا بقول لكم إن احنا هيبقى تأثيرنا مش كافي".

وتابع: "الموعظة هتنتهي بفترة الخطبة مهما كان تأثيرها، ساعة ساعتين تلاتة، وذاكرتنا مش زي حافظة القدماء، كانوا بيحفظوا ألف بيت شعر، اللي بيسمعوه يوعوه كويس، مش كلنا كده دلوقتي، انت بتقول خطبة في المسجد وبعدين والناس بتسمع، ولكن النتيجة ايه؟".

وقال: " هل إحنا يطلق علينا الأمة الصادقة الآمنة؟ يقولك ازاي بتقولوا انتو أفضل وأحسن ناس، احنا مش كده، إن مكنتش تقدروا تحطوا إجابات رقيقة ورحيمة وموضوعية في تناولكم أى مسألة من المسائل، صدقوني، الإلحاد، معندكش عصاية سحرية، بتقول الإفراط والتفريط والتطرف والاعتدال، ممعكش عصاية سحرية تخليك معتدل".