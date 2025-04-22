شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: توفير أدوية بـ 4.4 مليار جنيه ومستلزمات بـ 3.5 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال المنتدى الأول لسلاسل الإمداد، إن المنتدى عقد تحت شعار "نُمد المستقبل"، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة نحو بناء منظومة صحية مستدامة تعتمد على سلاسل إمداد ذكية ومؤمّنة، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية "مصر 2030".

وشهد المنتدى حضور الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات، والدكتورة نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب قيادات قطاع الصحة وممثلي الهيئات الصحية والخبراء الدوليين في مجالات الإمداد والرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حققت نقلة نوعية في ملف الإمداد الطبي خلال الفترة من 2020 وحتى 2024، بفضل سياسات دقيقة لإدارة الموارد، وتفعيل أنظمة رقمية ذكية لمتابعة التوريد والتوزيع، ما أسهم في تحقيق وفرة ملموسة في المستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم توفير أدوية بقيمة 4.4 مليار جنيه، ومستلزمات طبية بقيمة 3.5 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق وفر مالي يُقدر بنحو 489 مليون جنيه نتيجة ترشيد الاستخدام وتطبيق آليات ذكية لإدارة المخزون، كما تم تدوير مستلزمات بين منشآت الهيئة بقيمة 317 مليون جنيه، وتدوير أدوية بقيمة 230 مليون جنيه، ما ساعد على تعظيم الاستفادة من الموارد ، خلال الفترة من مايو 2020 وحتى 2024

وأشار إلى أن الهيئة نجحت كذلك في تطوير منظومة تدوير الأدوية والمستلزمات بين المنشآت، حيث تم تنفيذ خطط فعالة لضمان التوصيل السريع والآمن للإمدادات الطبية إلى جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وهو ما ساهم في رفع نسبة إتاحة الأصناف إلى .98.6% على مستوى جميع المنشآت.

وفيما يخص ملف توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، أكد السبكي أهمية الدور الفاعل لهيئتي الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين في التصنيع الدوائي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أثمرت عن تحقيق أكثر من مليار دولار صادرات أدوية، وفقًا لتصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء، مع توقعات بارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات إلى 3 مليارات دولار قبل حلول عام 2030، وذلك تحت ظب دعم القيادة السياسية.

وأضاف أن تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية يسهم في تعميق المعرفة ونقل التكنولوجيا، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي، معربًا عن فخره بغن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد من أقل الجهات الصحية تأثرًا سواء بالمستلزمات أو قوائم الانتظار، بفضل اعتمادها على منظومة إمداد مؤمنة، مدعومة بالتحول الرقمي والتكامل التكنولوجي.

واوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الهدف الاستراتيجي للهيئة هو استعادة ثقة المواطن المصري في النظام الصحي الحكومي، من خلال تقديم نموذج رعاية صحية شامل وعصري يليق بالشعب المصري، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الجهود وتضافر جميع الأطراف المعنية لتقديم خدمة صحية مستدامة تواكب طموحات الدولة وتطلعات المواطن.

