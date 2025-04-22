شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بنحاول كدولة نبذل كل جهد لإعداد إنسان متوازن ومسئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه حرص على التواجد في حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف، لتهنئتهم وتوصيتهم.

وقال السيد الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل تخرج الأئمة بالدورة التدريبية الثانية لوزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية: "كنت حريص النهاردة أكون موجود معاكم اليوم ده، يوم تخرجكم، عشان أهنيكم وعشان أوصيكم".

وأضاف الرئيس: "بنحاول دايما كدولة نبذل كل جهد لإعداد إنسان متوازن مسؤول حسب المهمة والعمل اللي هيكلف به، وإن وفقنا دا فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وإن لم نوفق فيبقى محتاجين نبذل جهد أكتر ونراجع نفسنا مرة تانية".

وتابع السيد رئيس الجمهورية: "حاولنا من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن احنا نضخ في شرايين مؤسسات الدولة ناس مؤهلة، ودلوقتي بنخلي من خلال أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية نساهم هذه المساهمة، الهدف منها محاولة ضخ نوعية حاولنا ننتقيها ونؤهلها بشكل على قد ما قدرنا، اشتركت في برامجكم".

وقال الرئيس: "جبنا علماء، ودا في كل التخصصات، نفس واجتماع وإعلام نعمل الخريطة لتأهيلكم بمقتضاها".