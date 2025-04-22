شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرلينجو أمريكى.. قائم بأعمال الفاتيكان حتى انتخاب البابا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة البابا فرنسيس، أمس الاثنين، أصبح الكاردينال الأمريكى كيفين فاريل، قائما بأعمال رئيس الفاتيكان حتى انتخاب بابا جديد، وهو ما يعرف بـ"كاميرلينجو" الذى يتولى رئاسة الفاتيكان حتى يتم انتخاب بابا جديد.

والكاردينال كيفن فاريل، أصله من دبلن، حصل على الجنسية الأمريكية بعد سنوات طويلة من الخدمة فى الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية.



ويشغل فاريل، وهو أسقف سابق لدالاس، منصب "كاميرلينجو" الذى يكلفه "الإشراف على الممتلكات والحقوق الدنيوية للفاتيكان وإدارتها" بعد وفاة أو استقالة البابا.



وتتمثل مهمة الكاميرلينجو فى "التأكد رسميا من وفاة البابا"، ووضع الأختام على غرفة نومه، ودراسة أوراقه، وتجهيزات الجنازة، كما يكلف الكاميرلينجو باتخاذ الترتيبات العملية للاجتماع السرى، لضمان سرية الإجراءات والتصويت المنظم.



كما يترأس الكاميرلينجو مراسم إصدار شهادة الوفاة، مرتديا ثوب جوقة أبيض ووشاحا أحمر، وهى "لحظة أولى من الصلاة" عقب وفاة البابا، ووضع الجثمان فى نعش من الخشب والزنك، وفقا لكتاب لطقوس الجنازة البابوية الذى حدثه البابا فرنسيس العام الماضي.



ويحرر الكاميرلينجو "وثيقة الوفاة الرسمية" التى ترفق بشهادة الوفاة التى أعدها مدير إدارة الصحة والنظافة فى الفاتيكان.



وتقتصر صلاحيات الكاميرلينجو على الإدارة اليومية للفاتيكان، ويرأس لجنة من 3 كرادلة آخرين أثناء قيامه بمهامه، وفى حال وجود أمور خطيرة، يجب عليه التشاور مع الهيئة الأوسع للكرادلة.



وفاريل يبلغ من العمر 77 عاما ويحمل درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نوتردام بولاية إنديانا.



وفاريل هو أعلى أسقف أمريكى رتبة فى الإدارة المركزية للكنيسة، ويعرف بأنه صانع قرار ومنظم قوى، ويتمتع بميزة إجادته للغتين الإنجليزية والإسبانية، وهما اللغتان الأكثر انتشارا فى الكنيسة العالمية، ويعرف أيضا بتحدثه الإيطالية والأيرلندية.