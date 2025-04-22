شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة" عضو التحالف الوطنى تواصل جهودها الخيرية بتوزيع شنط غذائية ووجبات ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت جمعية رسالة جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت بتوزيع عدد من الشنط الغذائية على العديد من المناطق بمحافظات الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، وشملت عملية التوزيع قرى ومراكز متعددة منها: دهشور، كرداسة، قرية عبدالصمد، قرية طحا، بني مجدول، أبورجوان البحري بالبدرشين، شبين القناطر، قطاع النهضة، قطاع العامرية، وبرويش بالعياط.

وفي سياق متصل، وزّعت الجمعية عددًا من الوجبات الساخنة في محافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، وشملت عملية التوزيع مناطق: مركز وقرية عبدالقادر، أبورجيلية، عرب غنيم بحلوان، الخارطة بمصر القديمة، ومنطقة الوراق.

تأتي هذه المبادرات ضمن الأنشطة المستمرة التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.