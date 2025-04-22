شكرا لقرائتكم خبر عن "الأورمان" عضو التحالف الوطنى تواصل دعمها فى المحافظات بقوافل طبية ومعارض خيرية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة الخدمية والاجتماعية في عدد من المحافظات، استفاد منها مئات المواطنين.

ففي القطاع الطبي، نظمت الجمعية قافلة طبية بمحافظة الفيوم، شملت مناطق مركز وقرية الشيخ فضل – الصوفي (مركز الفيوم)، وأبهيت الحجر – توابع مدينة سنورس (مركز سنورس)، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه القافلة 275 مواطنًا.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أقامت الجمعية معرضًا للأثاث في محافظة المنيا، بمراكز وقُرى الناصرية، بني صامت، الشيخ فضل، صفط أبوجرج، شمس الدين، عزبة الدكتور عبد الرازق، الشلابي، الخواجة، ومعصرة حجاج، واستفاد منه نحو 540 مواطنًا.

كما نظمت الجمعية معرضين للملابس المجانية، الأول في محافظة الغربية، بمراكز وقُرى إبشواي الملق، عزبة البكري، عزبة مصباح جاد، عزبة الركن، وعزبة الجلايلة، حيث بلغ عدد المستفيدين 557 مواطنًاـ أما الثاني فكان في محافظة المنوفية، بمناطق زاوية الناعورة، كفر حجازي، جزيرة الحجر، نادر، عزبة المعداوي، عزبة العمدة، وعزبة سيدي صالح، واستفاد منه 565 مواطنًا.

تأتي هذه الأنشطة ضمن خطة الجمعية لتوسيع نطاق خدماتها التنموية والطبية والاجتماعية في مختلف المحافظات، تحت مظلة التحالف الوطني.