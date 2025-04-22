شكرا لقرائتكم خبر عن أوتوبيس "عنيك فى عنينا" يشارك فى احتفالات الربيع بسلاسل توعية وخدمات طبية مجانية والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية مميزة، شارك أوتوبيس "عنيك في عنينا" التابع لمؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالشراكة مع أوركيديا للصناعات الدوائية، أهالي محافظة الإسكندرية احتفالاتهم بأعياد الربيع، وذلك من خلال تنظيم سلاسل توعية بطرق الوقاية من أمراض العيون لرواد نادي سموحة، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية مجانية للكشف على عيون المحتفلين بشم النسيم.

وأوضح هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن هذه الرحلة الجديدة لأوتوبيس "عنيك في عنينا" تأتي ضمن الخطط المبتكرة للمؤسسة وشركائها لاستثمار الفعاليات العامة والمواسم الاحتفالية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من أمراض العيون، وتقديم الخدمات الطبية المجانية، في إطار المبادرة القومية "عنيك في عنينا" التي تُنفذ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأن المبادرة لا تقتصر على التوعية فقط، بل تشمل أيضًا تقديم خدمات متكاملة مثل الكشف المجاني، وتوفير الأدوية، وتسليم النظارات الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة دون أي مقابل، إلى جانب دعم المستشفيات العامة والجامعية بأجهزة طبية حديثة لتطوير أقسام الرمد ورفع كفاءتها.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتقديم نماذج مبتكرة وفعالة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في المجالات الصحية، وتواصل مؤسسات التحالف تنفيذ المبادرات التنموية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.