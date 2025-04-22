شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر العمل العربى يوجه برقية شكر وتقدير للرئيس السيسي على رعايته للدورة 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت في القاهرة أعمال الدورة الحادية والخمسين لـ مؤتمر العمل العربي، التي انعقدت خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، بمشاركة وزراء العمل العرب، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إضافة إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، وجّه المشاركون برقية تهنئة وشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عبّروا فيها عن خالص امتنانهم وتقديرهم لرعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، والتي عكست دعمه المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك.

وثمّن المؤتمر عالياً تكليف محمد جبران، وزير العمل، بافتتاح أعمال الدورة، مؤكدين أن هذه الخطوة شكّلت رسالة دعم قوية لقضايا العمل والتنمية في الوطن العربي. كما أشاد المشاركون بالكلمة التي نقلها الوزير جبران نيابة عن الرئيس، لما تضمنته من رؤى بنّاءة ورسائل داعمة لتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية والتكامل العربي.

وفي ختام البرقية، دعا المشاركون الله عزّ وجل أن يحفظ جمهورية مصر العربية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، متمنين لفخامة السيد الرئيس السيسي دوام التوفيق والسداد في قيادة مسيرة التنمية والنهضة نحو مستقبل مشرق لمصر وللأمة العربية.



