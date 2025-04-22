شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارا الرئيس السيسي ووزيرة التنمية المحلية يتابعون تطوير منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

قامت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، واللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد بدء التشغيل التجريبى لأعمال التطوير للوقوف على إنتظام العمل وفاعلية المنظومة الجديدة فى تحسين تجربة الزائرين والتنسيق لتلافى أية ملاحظات أو معوقات بالأعمال تمهيداً للإفتتاح الرسمى.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف الهندسى على مشروع المتحف المصرى الكبير، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مكتب رئيس مجلس الوزراء، واللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء شريف كرم مدير عام شرطة السياحة والآثار، واللواء محمد الجسمى مدير الادارة العامة لشرطة مباحث السياحة والآثار، واللواء محمود الدبيكى نائب مدير الادارة العامة لشرطة مباحث السياحة والآثار، والعميد إسلام ياسين رئيس مباحث ادارة شرطة سياحة وآثار الجيزة، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

وخلال الجولة تم التعرف على كافة إجراءات تشغيل مبنى مركز الزوار الجديد، وتشغيل منظومة الباصات الترددية، كما تم تناول موقف تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، فضلاً عن إجراءات تنظيم عمل الدواب داخل المنطقة الأثرية.

كما تم عرض عدة محاور أخرى تتعلق بتحسين تجربة الزوار والتفاعل، واستراتيجية التسويق والترويج، وآلية الإدارة، إلى جانب عدد من المقترحات التصميمية والطابع المعمارى فى تطوير المبانى القائمة.

وقام مستشارى رئيس الجمهورية ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتجربة شاملة لمسار الزيارة الخاص بالأفواج السياحية والزائرين للمنطقة الأثرية تضمنت المدخل المستحدث للمنطقة الأثرية والإستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والإستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية ومنطقة التريض.

وعقب الجولة تم عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى ، ونقلت السفيرة فايزة أبوالنجا واللواء خالد فودة خلال الاجتماع تحيات السيد رئيس الجمهورية للحضور من الوزراء والمسؤولين والقائمين على الأعمال ، وحرص سيادته على تحويل المنطقة لمقصد جذب سياحى مستدام يراعى عراقة مكوناته ويحقق طموحات الدولة.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية بالأهرامات ، نظراً لما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، مما يستوجب وضعها دائماً على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الحضارية.

كما تم الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبى وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائرى المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

واستعرض اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية وخطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة و الأدوار والمهام الخاصة بكل منها، والمتابعة الدورية ميدانيا لسرعة إنتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها إستعدادا للإفتتاح الرسمى وذلك قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير.



رافق الحضور خلال الجولة مسئولى مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية و السياحة والآثار، والبيئة والتخطيط والداخلية والنقل وشركة أوراسكوم بيراميدز المسئولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية بالأهرامات بجانب الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس طه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف محيى مدير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بالجيزة.



التشغيل التجريبى لأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة



التشغيل التجريبى لأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة



جانب من الجولة



متابعة التشغيل التجريبى لأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة