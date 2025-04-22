شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة المارونية: حياة البابا فرنسيس علامة حية للمحبة والرحمة والتواضع والان مع تفاصيل الخبر

نعى المطران جورج شيحان مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا رحيل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وذكر المطران جورج شيحان فى بيانه بقلوب حزينة مفعمة بالإيمان والرجاء، تلقّينا نبأ انتقال قداسة البابا فرنسيس، خليفة القديس بطرس، وراعى الكنيسة الجامعة، إلى بيت الآب السماوي.

وتابع: نحن كأبرشية مارونية فى مصر والسودان وسائر بلدان شمال أفريقيا، نشعر بألم الفقد، ولكننا نستسلم لمشيئة الله، شاكرين للرب على حياة البابا فرنسيس التى كانت علامة حية للمحبة والرحمة والتواضع. لقد خدم الكنيسة والإنسانية بعقل راجح وقلب منفتح، وكان صوتًا صادقًا من أجل السلام، والفقراء، والمهمّشين.

وذكر: باسم أبرشيتنا المارونية بكهنتها ورهبانها وراهباتها وعموم مؤمنيها نرفع الصلوات والإبتهالات إلى الله ليقبل روح البابا فرنسيس فى المساكن السعيدة صحبة الأبرار والصديقين برفقة الأحبار القديسين الذين خدموا كنيسة المسيح.

وأختتم البيان: نصلّى كى يرشد الروح القدس أحبار الكنيسة لاختيار الخلف الصالح.