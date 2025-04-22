شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يجدد رفضه التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، شدد الملك عبد الله على ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

وحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات في القدس، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وتم بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدور المحوري للولايات المتحدة في المنطقة، خلال اللقاء بحضور كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.