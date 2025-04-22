شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: الأدوية واللقاحات المصرية تتمتع بفعالية ومأمونية عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر: "لا يمكن أن يكون هناك تغطية صحية شاملة بدون وجود نظام إمداد فعال لتوصيل الأدوية والمستلزمات إلى المريض"، موضحا أن كل الإجراءات والتداخلات الهدف منها هو خدمة المواطن وأن تصل إليه بفعالية وبأسعار مناسبة.

وأوضح، أن "الدروس التى استفدناها خلال جائحة كورونا، إن مصر لم تنتج فقط الدواء ولكن أيضا المستلزمات واللقاحات وأحب أن شيد بـ هيئة الدواء المصرية، وأصبحت مصر الدولة الأولى فى قارة أفريقيا التى تحصل على درجة النضج من المرحلة الثالثة فى إنتاج اللقاحات والأدوية، وهذا يعطى ضمان أن المنتج المصرى من الأدوية واللقاحات له فعالية ومأمونية عالية ويمكن تصديره إلى دول العالم".

وقال، إن "ما لفت انتباهى التطور الكبير الذى حدث من إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى الآن فى مجال الإمداد الدوائى والذى يسهم فى تقديم خدمة كبيرة للمواطن المصرى بكفاءة عالية".

وأوضح، أن منظمة الصحة العالمية هى داعمة لكل هذه البرامج وواحدة من البرامج المهمة كيفية الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية وهى تشمل التصنيع إلى أن تصل إلى المخازن وحتى تصل إلى المواطن، واستخدام التكنولوجيا فى إدارة سلسلة الإمداد، مؤكدا أن الدروس التى استفدناها خلال جائحة كورونا هو ليس فقط تصنيع الدواء ولكن أيضا المستلزمات واللقاحات.