شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن الحداد الوطنى لمدة خمسة أيام بعد وفاة البابا فرانسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم، الثلاثاء، الحداد الوطنى لمدة خمسة أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الذى توفى أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه المقرر أن يستمر الحداد حتى يوم السبت المقبل، حيث ستقام جنازة البابا الراحل خارج كنيسة القديس بطرس.

وكان الفاتيكان قد أعلن أمس، الإثنين، وذلك بعد مرور يوم واحد على دعوة البابا إلى إنهاء الحرب فى كل من أوكرانيا وقطاع غزة، وذلك خلال كلمته فى قداس عيد الفصح بساحة القديس بطرس.

واعتبر البابا أن عيد الفصح فرصة مناسبة للدعوة إلى تحرير أسرى الحرب والإفراج عن السجناء السياسيين، وظهر البابا وهو جالس على كرسى متحرك ويبدو متعبا، ولكنه تمكن من التلويح للحشود المتجمعة فى ساحة القديس بطرس، حيث هنأ الجميع بحلول عيد الفصح وتمنى لهم قضاء عيد سعيد.