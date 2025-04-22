شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ثمّن الوزير عبد العاطي العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ولبنان، مؤكدًا على ما توليه مصر من أولوية لدعم الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق وتضامنها الكامل معه في ظل التحديات التى يواجهها، مشددًا على أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا على مساندة مصر للأولويات الوطنية اللبنانية الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، واستعداد مصر للعمل مع الجانب اللبناني لتحقيقها.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات، مشيرًا إلى التطلع لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء بالقاهرة في أقرب وقت، وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، منوهًا إلى استعداد الشركات المصرية للمساهمة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار في لبنان.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدًا ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

كما تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية تشمل التطورات في كل من غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين، متناولًا في هذا الصدد الجهود الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.