شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: مصر تعمل على توطين صناعة الأدوية واللقاحات والتشخيصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ، خلال المنتدى الأول لـ الإمداد الطبى، إن القوى العاملة عامل رئيسي في أداء سلسلة التوريد، لذا، هناك حاجة ماسة للتدريب قبل الخدمة وأثناءها، والتدريب المهني المستمر.

وأضاف، إن مصر تعمل على توطين إنتاج الأدوية والعلاجات، والتشخيصات، وكذلك اللقاحات،موضحا، إنه يجب أن يتم إنشاء خطوط إنتاج مرنة قادرة على تلبية الطلبات المتغيرة، لذا، ينبغي على الدول أيضًا الاستثمار في سلسلة التوريد الرقمية، تُعدّ التقنيات اللازمة لتعزيز وضوح تنسيقنا عبر مختلف المناطق والقطاعات، والاستعداد للطوارئ، أمرًا بالغ الأهمية لتجنب أي آثار مرتبطة بحالات الطوارئ، وللتعاون الدولي وفرنا منصة للتعاون الإقليمي، كما يُعدّ التواصل الشامل والديناميكي بشأن المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، وأخيرًا وليس آخرًا، الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر هام جدا، كما يجب التركيز على الصحة الرقمية، وسلسلة التوريد، والإنتاج المحلي.

وأضاف، لقد مهدنا الطريق لنظام رعاية صحية أكثر مرونة في المستقبل، مؤكدا، إن الأسبوع الماضي الدول الأعضاء تكاد تتفق على اتفاقية الجائحة، بعد 3 سنوات من المفاوضات، عُقدت 13 جلسة، بالمناسبة، يُمثل منطقة شرق المتوسط السفير عمرو رمضان من مصر، ونأمل أن يتم اعتماد اتفاقية الجاحة من قِبل جمعية الصحة العالمية المقبلة خلال شهر مايو القادم.

تتعلق المادة 13 من اتفاقية الجائحة بسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الإجمالية، نظرًا لأهمية سلسلة التوريد والاستجابة للجائحة.

