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شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة سيارة رقمها "ب ن- 3” سعرها تخطى 3 ملايين جنيه بمزاد اللوحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:59 م
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 3 ملايين و250 ألف جنيه، تحمل نمر ( ب ن- 3) ويزايد عليها حتى الآن 6 أشخاص.
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
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