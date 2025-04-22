شكرا لقرائتكم خبر عن حفل صاخب وخمور وأنغام عربية.. نتنياهو وزوجته يحتفلان بزفاف نجلهما (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

في حفل صاخب وعلى الأنغام العربية، نظم رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو وزوجته سارة، احتفالا بمناسبة زواج نجله أفنير وخطيبته سارة، رغم اشتعال الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين في غزة.

وبحسب مصور إسرائيلي، الذي نشر الصور وتداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن نتنياهو أقام عشاء ثاني بمناسبة تسلم السفير الأمريكي الجديد عمله- في منزل سيمون باليك، وتم إخفاء الحفل عن الجمهور".

و"سيمون باليك" رجل أعمال أمريكي ذو مصالح سياسية وتجارية في إسرائيل يستضيف ويدلل عائلة نتنياهو في القدس وميامي.

وأكد الصحفي الإسرائيلي، أن "سارة نتنياهو أصبحت ضيفة معتادة في مصنع خمور بمنطقة "ساغوت" في بار ميتزفاه لتقديم الخمور في حفل زفاف ابنها " أفنير".

واحتشد آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، بسبب إصراره على الاستمرار في الحرب على غزة، ورفض اتفاقيات تقضى بتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، كما تأتي المظاهرات على خلفية مذكرة الدفاع التي قدمها رئيس الشاباك.



سارة نتنياهو من الحفل