القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (167) من كلية الضباط الاحتياط

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احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (167) من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته والذى يأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (43) لتحرير سيناء.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التى اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهنى والانضباط العسكرى الراقى.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى بمشاركة مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الإعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وأعلن كبير معلمى كلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلمًا تسجيليًا عن نقيب شهيد / ابراهيم السيد عواد أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة والذى أطلق إسمه على الدفعة (167) ضباط احتياط.

وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقًا لمنظومة علمية ومعايير دقيقة ليكونوا خير نموذج للشباب المصرى القادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

حضر فعاليات الاحتفال اللواء أركان حرب أسامة نجا مساعد وزير الدفاع وعددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من قدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.