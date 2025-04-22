شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة مطلب شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني، إن مصر شعبا وقيادة في قلب لبنان، معربا عن امتنانه وشكره العميقين لمصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المطلق والكامل للبنان، خصوصا فيما يخص الجهود الدبلوماسية لإزالة الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

ردا على سؤال حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أضاف وزير الخارجية اللبناني خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبد العاطي: "هذا المطلب ليس دولى بل لبناني من الدولة والشعب اللبناني، ولكن سياسة الحكومة حاليا هي سياسة تعتمد على الحكمة والنظر إلى أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف".