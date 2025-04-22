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الطقس غدا.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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الطقس غدا.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:30 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي: حالة الطقس في القاهرة

العظمى 35 درجة.
الصغرى 20 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية

العظمى 24 درجة.
الصغرى 17 درجة.

حالة الطقس في مطروح

العظمى 23 درجة.
الصغرى 16 درجة.

حالة الطقس في سوهاج

العظمى 42 درجة.
الصغرى 23 درجة.

حالة الطقس في قنا

العظمى 43 درجة.
الصغرى 27 درجة.

حالة الطقس في أسوان

العظمى 44 درجة.
الصغرى 28 درجة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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