شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجدد دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية لتحقيق الاستقرار، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولى للبنان.

أكد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبنانى، استمرار الجهد المصرى الصادق والمستمر بالتعاون مع قطر والتنسيق مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على حقن دماء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتثبيت التهدئة والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.