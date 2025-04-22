شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تشتعل فى سكك حديد إسرائيل وتعطل حركة القطارات وتأخير بالمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

نشب حريقا في سكك حديد إسرائيل، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات وتأخير كبير في المواعيد، وإلغاء بعضها بحسب ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة الـ12، إنه "بسبب حريق بالقرب من المسارات في منطقة يفنه، هناك تأخيرات وتغييرات في حركة القطارات في مناطق يفنه وأشدود وأشكلون".

وتسبب الحريق في انقطاع خطوط الكهرباء وتوقف حركة القطارات في المنطقة بشكل مؤقت، تحاول القوات احتواء الحريق بالقرب من المسارات والبنية التحتية الكهربائية.

ونتج ذلك عن حريق غابات عند تقاطع بن زكاي، حيث تعمل عدة فرق في الموقع لاحتواء الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق مفتوحة أخرى.

وأكد شركة سكك حديد إسرائيل في بيان أنه "بسبب حريق بالقرب من المسارات في منطقة يفنه، وتحت إشراف مسؤولي الإطفاء، هناك تأخيرات وتغييرات في حركة القطارات في مناطق يفنه وأشدود وعسقلان. سيتم تحديث المعلومات لاحقًا". وشهدت اليوم اضطرابات إضافية في حركة القطارات بمنطقة بيت شيمش وفي قطار حيفا-تل أبيب.