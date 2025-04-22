شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الدورة الثانية لتأهيل الأئمة من الأكاديمية العسكرية يؤدون القسم أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، فى حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن تخريج وتأهيل هذه الدفعة الجديدة من الأئمة، التى ضمت 550 إماما واستمرت لمدة 24 أسبوعًا، يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لوزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها الأكاديمية العسكرية المصرية، لوضع برنامج تدريبى متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم فى الإرتقاء بالخطاب الدينى وتطوير آليات التواصل، خاصة لمكافحة ودحض الفكر المتطرف، فضلًا عن ترسيخ الوعى والمعرفة والإدراك لمختلف القضايا الفكرية والتحديات الراهنة.



وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن فعاليات الحفل شملت عرضًا لفيلم وثائقى بعنوان "تقرير نجاح الدورة"، تلاه عرض للبحث الجماعى لدارسى دورة الأئمة حول موسوعية العالم والداعية واثر ذلك على اداء مهامه (الإمام جلال الدين السيوطى نموذجًا)، وإعلان نتيجة تخرج الدورة، كما أدى الخريجون قسم الولاء، وهو قسم مستحدث للخريجين من الأئمة والدعاة، لقنه للخريجين الدكتور احمد نبوى عضو المكتب الفنى لوزير الأوقاف، وذلك قبل أن تشهد الفعاليات فقرة شعرية ألقاها أحد الدارسين، أعقبها إنشاد ديني.

وألقى كلٌ من الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، كلمات سلطت الضوء على أهمية التكامل والتعاون بين جهات الدولة المعنية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى إعداد جيل جديد من الأئمة، يجمع بين التعمق فى علوم الدين وإتقان أدوات التواصل الحديثة، بما يعزز دورهم فى نشر الفكر الوسطى وترسيخ القيم الوطنية.