شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أهمية الاقتداء بالإمام السيوطى كنموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 22 أبريل 2025 01:44 م
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل تحمل رؤية الدولة في إعداد إنسان متوازن ومسؤول، قادر على الإسهام الإيجابي في المجتمع، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بالإمام السيوطي كنموذج يحتذى به، حيث قدم مساهمة استثنائية من خلال تأليف 1164 كتابًا خلال حياته.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
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