شكرا لقرائتكم خبر عن أسماك القرش تهاجم الإسرائيليين على شواطئ "الخضيرة" وتقتل رجلا والان مع تفاصيل الخبر

سادة حالة من الهلع في صفوف رواد شواطئ البحر المتوسط في إسرائيل، بعد أن هاجمتهم أسماك القروش، وتسببت في مقتل رجلا قرب مصب نهر الخضيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه "بعد مرور ما يقرب من يوم على الحادثة الصعبة وغير العادية التي هاجم فيها سمكة قرش رجلاً على ساحل نهر الخضيرة ، تستمر عمليات البحث في البحر عن الغواص في الأربعينيات من عمره، والذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد. في الوقت نفسه، لا تزال الشواطئ في مناطق، الخضيرة، وميخموريت، وبيت يناي، وناوريم، مغلقة أمام السباحة.

بعد الهجوم، وبعد التسجيلات العديدة التي أظهرت رواد الشاطئ يقتربون بلا مبالاة من أسماك القرش، بل ويحاولون حتى لمسها، أعربت منظمات حقوق الحيوان عن غضبها: "بالنسبة لأسماك القرش، هذا مضايقة مستمرة وأذى خطير".

وأكدت جمعية مزرعة الحرية أن "الطبيعة ليست لعبة، وليست مخصصة للترفيه، وليست مركزًا تجاريًا مفتوحًا". هناك قواعد، وهناك توازن، وهناك حدود.

وعندما نخرقها مرارًا وتكرارًا، ينكسر هذا التوازن. أحيانًا يكون ذلك على حساب حياة الإنسان. الطبيعة تُخاطبنا، ونحن نرفض الإصغاء. قلوبنا مع الشخص المُعتدى عليه وعائلته، ومع جميع الحيوانات التي تُعاني بسبب السلوك البشري".



القرش على الشواطئ