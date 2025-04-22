شكرا لقرائتكم خبر عن د. محمد صلاح يعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ECC لدعم رواد الأعمال في قطاع التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECCالمنتجة لأكثر من 70% من العلامات المحلية الرائدة، ووكيل شعبة مستحضرات التجميل في مجلس التصدير للصناعات الطبية، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ECC لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجميل، والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم على إطلاق علاماتهم التجارية الخاصة من الفكرة وحتى المنتج النهائي في السوق المصري.

وقد حققت المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت في سبتمبر 2024 واستمرت لمدة شهرين، نجاحًا كبيرًا، حيث استقبلت أكثر من 200 طلب مشاركة، تم تصفيتها إلى 14 مشروعًا نهائيًا تم دعمهم كلٌ حسب احتياجاته. وقد تمثلت أوجه الدعم في خدمات تصنيع وتطوير المنتجات، وخدمات الاستشارات المالية والتجارية، في إطار استراتيجية ECC الرامية إلى رفع جودة المنتجات المحلية وتمكينها من المنافسة مع العلامات التجارية العالمية.

وتم اختيار ثلاث علامات تجارية فائزة، حصلت على جوائز مالية، ودعم تصنيعي متكامل، بالإضافة إلى استشارات من نخبة من خبراء الصناعة والتسويق والتخطيط المالي، مما ساهم في تعزيز تواجدهم واستمراريتهم في السوق.

وتنطلق المرحلة الثانية من المبادرة هذا العام برؤية مختلفة، حيث تركز على دعم الأفكار الجديدة بالكامل، وتمكين رواد الأعمال من تحويل رؤاهم إلى علامات تجارية حقيقية، من خلال حلول شاملة تشمل: تصميم المنتج، تطوير التركيبة، التسجيل، التصنيع، التعبئة والتغليف، وحتى التوزيع والوصول إلى المستهلك.

منذ تأسيسها عام 1981، وعلى مدار 43 عامًا من الخبرة، استطاعت ECC أن ترسخ مكانتها كالشريك التصنيعي الأول لمعظم علامات التجميل في السوق المصري، وكمركز رئيسي لدعم الابتكار والتصنيع في هذا القطاع المتنامي.

وتعمل ECC من خلال نموذج الـ One-Stop Shop لتقديم حلول متكاملة تشمل:

• مصنع ECC لمستحضرات التجميل: مركز تصنيع متكامل بأكثر من 50 خط إنتاج.

• مصنع Smart Pack: لحلول التعبئة والتغليف.

• مصنع ECC للمكملات الغذائية: لتصنيع المكملات الصحية والجمالية.

• منصة Source Beauty: متجر إلكتروني لتمكين العلامات التجارية من الوصول لجمهور أوسع.

• كبرى العلامات التجارية: Infinity, Bobana, Avrelle

تُعد الشركة المصرية للتجميل ECC واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية في مصر والمنطقة، حيث تتميز بخبرتها الطويلة والتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار وينصح بمنتجاتها أطباء الجلدية. فECC ليست مجرد مصنع، بل شريك موثوق به للعديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. بالإضافة لكون ECC المعيار الذهبي في تصنيع مستحضرات التجميل، تضع الشركة على رأس أولوياتها أن أي منتج مطابق للمعايير فهو بالطبع من إنتاج ECC.

كما تمتلك الشركة فريقًا من الكيميائيين والخبراء في البحث والتطوير يعملون باستمرار على تطوير تركيبات مبتكرة مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية.

يضم مصنع ECC قسمًا متخصصًا في خدمات التصدير، ويمتد نشاطه إلى أكثر من 30 دولة حول أوروبا، وأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل من ECC بوابة رئيسية للعلامات المصرية نحو العالمية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة ECC:

"نحن في ECC نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على التصنيع فقط، بل يمتد إلى تمكين الشباب ومساعدتهم على دخول سوق التجميل بثقة واحترافية. ما رأيناه من نجاح في المرحلة الأولى أكد لنا أن السوق المصري مليء بالأفكار الواعدة، ونحن هنا لنحول هذه الأفكار إلى علامات حقيقية تنافس محليًا وإقليميًا. مشاركتنا في Be Expo فرصة رائعة للتواصل مع رواد المستقبل وإلهامهم."

وتشارك ECC في معرض Be Expo المقرر انعقاده يومي 25 و26 أبريل، بصفتها الراعي الرئيسي إلى جانب شركتيها التابعتين Infinity وSource Beauty، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كالشركة الرائدة في تصنيع مستحضرات التجميل في مصر، والتي تنتج لأكثر من 70% من العلامات التجارية المحلية في السوق.

وكجزء من مشاركتها الفعالة، تنظم ECC جلسة حوارية متميزة ضمن فعاليات المعرض تحت عنوان: "كيف تبدأ علامتك التجارية؟" بحضور الدكتور محمد صلاح وممثلين عن الشركة وعدد من الأطباء والخبراء في الصناعة، وذلك بهدف تقديم رؤى عملية وشاملة حول خطوات تأسيس علامة تجميل ناجحة.



مبادرة ECC لدعم رواد الأعمال في قطاع التجميل (1)



مبادرة ECC لدعم رواد الأعمال في قطاع التجميل (2)



مبادرة ECC لدعم رواد الأعمال في قطاع التجميل (3)