شكرا لقرائتكم خبر عن “وفد فلسطين” بمؤتمر العمل العربي يكرم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديرًا للدور المصري الرائد والداعم للقضية الفلسطينية، كرّم وفد فلسطين المشارك بـ مؤتمر العمل العربي، عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، حيث قدّم النقابي عيد النامولي عضو الأمانه العامة ورئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، درع الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، نيابة عن الأمين العام كامل حميد.

ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن الامتنان العميق لمواقف مصر العروبية الأصيلة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تظل مصر الحضن الدافئ للقضية الفلسطينية ولعمال فلسطين.

وأضاف، “إن عمال مصر وعمّال فلسطين هم يدٌ واحدة، وقلبٌ واحد، يجمعهم النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية… واتحاد عمال مصر، بقيادة عبد المنعم الجمل، لا يدخر جهدًا في دعم وتعزيز دور عمال فلسطين في المحافل العربية والدولية، وكان ولا يزال الحصن المنيع والبيت الكبير لعمال فلسطين والعرب جميعًا”.