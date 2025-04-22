شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 6 كليات.. تفاصيل بدء الدراسة فى جامعة دمياط الأهلية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التى تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأى العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التى تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة فى تطوير منظومة التعليم العالي.

وفى هذا السياق، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة دمياط الأهلية، التى تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التى تلبى احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة دمياط الأهلية الكليات التالية:

1. التمريض

2. الفنون والتصميم

3. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

4. الألسن

5. الآثار والسياحة

6. الأعمال

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة فى تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.