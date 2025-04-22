شكرا لقرائتكم خبر عن النقابات العالمى: التكنولوجيا تتيح فرصا لتحسين حياة العمال إذا استخدمت بشكل عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، كلمة بالنيابة عن اتحاد النقابات العالمى، ناقلًا تحيات الأمين العام للاتحاد بامبيس كريستاس الذى تعذر حضوره فى وقت مبكر، وذلك خلال فعاليات الدورة 51 لـ مؤتمر العمل العربي المنعقد فى القاهرة.

فى مستهل كلمته، عبّر الدوكار عن شكره العميق لفايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على الدعوة الكريمة، كما توجه بالشكر إلى وزير العمل المصرى محمد جبران على استضافة المؤتمر، وإلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيسه عبد المنعم الجمل على الدعم وحسن الضيافة.

وأكد ممثل اتحاد النقابات العالمى، الذى يضم فى عضويته نقابات من أكثر من 133 دولة، على عمق العلاقة التاريخية والنضالية التى تربط الاتحاد بالشعوب العربية، مشيرًا إلى التكاتف المستمر فى مواجهة التدخلات الإمبريالية والدفاع عن حق الشعوب فى تقرير مصيرها، إلى جانب المطالبة بالسلام والديمقراطية وتأمين احتياجات العمال.



واستعرضت الكلمة أبرز التحديات التى تواجه الطبقة العاملة فى العصر الراهن، فى ظل تعمق الأزمة الرأسمالية وتفاقم مظاهر عدم المساواة الاجتماعية، إلى جانب التدهور البيئى واستنزاف الموارد الطبيعية. كما أشار إلى أن الصراعات الجيوسياسية والحروب والتدخلات والعقوبات المفروضة من القوى الإمبريالية باتت تهدد الأمن والسلام العالميين بشكل مباشر.

وانتقد الاتحاد السياسات الاقتصادية التى تولى الأولوية لاقتصاد الحرب على حساب الشعوب، مشيرًا إلى الزيادات الكبيرة فى الإنفاق العسكرى وما تسببه من تقشف وفقر متزايد.



وحظيت القضية الفلسطينية بحيز كبير من الكلمة، حيث أدان الاتحاد الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، كما ندد بالعمليات العسكرية الجارية فى لبنان واليمن، محملًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مسؤولية دعم هذه الانتهاكات.

ووصفت الكلمة تصريحات الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من غزة بأنها "ذروة السخرية الإمبريالية".

سلطت الكلمة الضوء على التدهور الحاد فى أوضاع العمال حول العالم، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل حقوق العمل، مرورًا بضعف الأجور، وانتشار الهشاشة الوظيفية، وخصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعى، فضلًا عن غياب إجراءات السلامة المهنية التى تودى بحياة الآلاف من العمال سنويًا.



ورغم هذا المشهد القاتم، أشار الاتحاد إلى أن الأمل ما زال حاضرًا، بفضل الملايين من العمال حول العالم الذين يواصلون الدفاع عن حقوقهم من خلال تنظيم الحركات النضالية، مؤكدًا أن تطور العلوم والتكنولوجيا يتيح فرصًا حقيقية لتحسين حياة العمال إذا ما استُخدمت بالشكل العادل.

وشددت الكلمة على أن التنظيم والنضال هما السبيل الوحيد لتغيير واقع الظلم والاستغلال.



وفى ختام كلمته، أعلن الدوكار أن عام 2025 سيشهد احتفال اتحاد النقابات العالمى بمرور 80 عامًا على تأسيسه، مجددًا التزام الاتحاد بمبادئه فى الدفاع عن العدالة الاجتماعية ومكافحة التمييز والحروب والتدخلات الإمبريالية.

وأكد أن الاتحاد سيواصل مسيرته التاريخية بنفس الرؤية والمبادئ التى أُسس عليها، داعيًا إلى ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. كما أعرب عن اهتمام الاتحاد الكبير بمناقشات مؤتمر العمل العربى، لا سيما تلك المتعلقة بتقرير المدير العام والتقرير الخاص بالتنوع الاقتصادى كمسار للتنمية فى الدول العربية.