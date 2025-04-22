قوافل توعية للحماية من أمراض العيون ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إطلاق رحلة جديدة من رحلات أوتوبيس "عنيك فى عنينا" ،حيث انطلق الاوتوبيس شمالا الى محافظة الاسكندرية لمشاركة الاسكندرانية احتفالات اعياد الربيع على طريقته الخاصة، بتنظيم سلاسل توعية بطرق الحماية من أمراض العيون لرواد نادي سموحة وتنظيم قافلة للكشف على عيون المحتفلين بشم النسيم



اتوبيس عنيك فى عنينا

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف، إن رحلة اتوبيس "عنيك فى عنينا" الجديدة تاتى ضمن خطط صناع الخير المبتكرة لمواصلة تنفيذ مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى بما يتيح استثمار الفعاليات والاحداث العامة لدعم نشر الوعي بطرق الحماية من الاصابة بأمراض العيون وكأحد اليات عمل المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وضمن جهود صناع الخير لتنفيذ أهداف التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي فى مواصلة تقديم منظومة الخدمات الطبية المتكاملة للحد من مسببات أمراض العيون فى مصر.



قوافل توعية للحماية من امراض العيون



واضاف عبدالفتاح أن اتوبيس "عنيك فى عنينا" يأتى في إطار الدعم الذى نشرف بتقديمه لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية من خلال نشر الوعي بطرق الحماية من الاصابة بأمراض العيون وتقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون أهالينا في قراهم والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون وتسليم النظارات، وإجراء الجراحات المطلوبة كل ذلك بالمجان تماماً ، كذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية من خلال تزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والتدخل الطبى لتمكينها من تقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.



