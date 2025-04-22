شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة منظومة استلام وتوريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة منظومة استلام وتوريد الأقماح أولًا بأول، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين والموردين على أرض الواقع، بما يضمن انتظام واستقرار عمليات التوريد وتحقيق المستهدف بكفاءة عالية

بدأت محافظة قنا في استقبال محصول القمح لموسم 2025 عبر نقاط استلام متعددة مجهّزة بكافة الإمكانيات لتيسير عمليات التوريد على المزارعين وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ببدء استلام الأقماح المحلية من الموردين، وحرصه على دعم وتشجيع المزارعين من خلال تحديد سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي هذا العام، وتكليفاته الواضحة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الموردين في مختلف المحافظات،



حصاد محصول القمح

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 88,262 فدانًا، ومن المستهدف توريد نحو 227 ألف طن من القمح المحلي، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية مقارنة بالعام الماضي بفضل انتظام التوريد وارتفاع الإنتاجية و أن معدل التوريد اليومي يبلغ 1200 طن، يتم استقبالها من خلال 12 نقطة استلام موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة ما بين صوامع، وبناكر، وشون مطورة، لضمان مرونة عملية التوريد وسهولتها، ومنع التكدس

وأكد وكيل الوزارة أن محافظة قنا تضم 4 صوامع رئيسية، مجهزة بأحدث التقنيات التخزينية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل لجان التموين لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية



صوامع القمح

ومن جانبه، صرّح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة استعدّت جيدًا لموسم التوريد الحالي، وتم تجهيز مواقع الاستلام بالكامل وتوفير فرق العمل المدربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية و أن السعر الذي تم تحديده لتوريد إردب القمح المحلي هذا العام مشجّع للغاية ويفوق سعر القمح المستورد، حيث تم تحديد سعر إردب القمح درجة نقاوة 23.5 بقيمة 2200 جنيهًا، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيهًا، ودرجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيهًا