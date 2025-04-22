شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات للأراضى المقدسة 18مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات البرنامج التدريبي لـ مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ- 2025م، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أقيمت الفعاليات بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، ومن المقرر مغادرة أول أفواج من حجاج الجمعيات الأهلية خلال الموسم الجاري، يوم 18 مايو المقبل.

وحضر البرنامج التدريبي 272 مشرفًا ومشرفة ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية من بين 1227 متقدما تقدموا لاختبارات هذا العام، حيث من المقرر أن يتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا في رحلة الحج.

وقال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية، لتيسير الحج أن البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية الذي افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي شهد عددا من المحاضرات لتوعية المشرفين، منها محاضرة تحت عنوان" توحيد المفاهيم الدينية في أداء مناسك الحج" للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومحاضرة عن الإسعافات الأولية وسلامة الحجاج.

كما تضمن البرنامج التدريبي محاضرة عن التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، فضلا عن محاضرة عن تكنولوجيا المعلومات، وأثرها على نجاح رحلة الحج، ومحاضرات أخرى عن عوامل نجاح المشرف ودور المؤسسة، وكذلك دور المشرف بالمدينة المنورة.

وأوضح عبد الموجود، أن البرنامج التدريبي شهد عددا من ورش العمل، فضلا عن محاضرة للقواعد والإجراءات المالية والإدارية للمشرف عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية، وأخرى عن الإجراءات الصحية خلال موسم الحج للدكتورة أماني مصطفي رئيس الإدارة المركزية مكتب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي منحت هذا الموسم الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابق.