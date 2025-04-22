شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسار القطار الكهربائى السريع داخل مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يمر القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه داخل مدينة 6 أكتوبر، ليخدم عدد كبير من المناطق السكنية والصناعية، حيث يلتقى بالمونوريل في محطة أكتوبر بالقرب من نقابة المهندسين، وكذلك في محطة حدائق أكتوبر والتي تعد محطة تبادلية مع الخط الثانى للقطار الكهربائى.

وينشر ”الخليج 365” صورا توضح كوبري خط سوميد "كوبري مسار أكتوبر" حيث يمر القطار على كوبرى لمنع إنقسام مدينة أكتوبر وتسهيل المرور للمواطنين بين الجهتين، ومحطة أكتوبر يتم تبادل خدمة نقل الركاب من خلالها مع مونوريل غرب النيل ويجرى التشطيبات الخاصة بها.



جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.



كوبرى سوميد



مسار خط اكتوبر



مسار الخط داخل اكتوبر



القطار يمر اعلى كوبري